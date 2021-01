02.01.2021

Zahl der Corona-Toten steigt erneut

82 Menschen haben die Pandemie nicht überlebt

Erneut sind im Landkreis Dillingen Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Am 29. Dezember verstarb demnach eine über 80-Jährige an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in der Fachklinik Ichenhausen. Sie wurde dort am 7. Dezember positiv getestet.

Ein 90-jähriger Bewohner der Einrichtung Pro Seniore Bissingen verstarb am 30. Dezember in der Einrichtung. Er wurde am 21. Dezember positiv getestet. In der Einrichtung sind seit dem Beginn des neuerlichen Covid-19-Ausbruchs inzwischen drei Bewohner verstorben. Insgesamt sind im Landkreis Dillingen damit 82 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das ist Stand von 31. Dezember 2020. (pm)

