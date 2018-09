vor 36 Min.

Zeitgemäße Architektur

Baukultur in Bayerisch Schwaben

Von horst von Weitershausen

Dillingen Nach den erfolgreichen und sehr gut besuchten Ausstellungen „baupreis allgäu 2013“, „Aktuelle Architektur Oberbayern“ sowie „Wohnen heute – beispielhafte Architektur aus der Region“ in den vergangenen Jahren kann nun wieder eine Architekturausstellung in Dillingen besichtigt werden.

Auf Initiative der Architekten Andreas Görgens, Michael Gumpp, Ingo Blatter und Elmar Bäuml aus dem Landkreis Dillingen wird bis Mittwoch, 3. Oktober, die Wanderausstellung Thomas-Wechs-Preis 2018 im Schloss Dillingen, Erdgeschoss Schlosshof, Raum Dürnitz zu sehen sein. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr, am heutigen Freitag im Rahmen der Dillinger Nacht bis 23 Uhr. Der Thomas-Wechs-Preis gilt als der regionale Architekturpreis des BDA Bayern für Schwaben. Bereits zum 9. Mal wurden damit herausragende Projekte im Regierungsbezirk Schwaben ausgezeichnet, wie Architekt Elmar Bäuml in seiner Eröffnungsansprache kurz erläuterte. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen laut Architekt Bäuml erneut das Werk, der Bauherr und sein Architekt. Der Thomas-Wechs-Preis werde alle drei Jahre an Bauherren und Architekten gemeinsam verliehen.

Landrat Leo Schrell lobte in seiner Ansprache bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung die Architekten des Landkreises, die Chance genutzt und die Ausstellung nach Dillingen geholt zu haben. In diesem Zusammenhang berichtete der Landrat, dass der Landkreis Dillingen in diesem Jahr ebenfalls einen Architekturwettbewerb zum Thema „zeitgemäßes Bauen“ mit dem Fokus auf Energieeffizienz, Ökologie und Ökonomie ins Leben gerufen habe. Bisher seien 18 Bewerbungen eingelaufen. Die Preisverleihung solle im Rahmen einer Prämierungsveranstaltung Ende November bekannt gegeben werden.

Reiner Schlientz, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Treffpunkt Architektur Schwaben, lobte ebenfalls die Initiative der Architekten aus dem Landkreis und dankte dabei auch den Sponsoren für die großzügige finanzielle Unterstützung.

