Zeitumstellung: Viel Unruhe in der Tierwelt

Neben dem Menschen leiden auch Tiere in der Region unter der verlorenen Stunde.

Von Günter Stauch

Schon mit sieben Jahren saß Karin Seeberger fest im Sattel. Die Frau aus dem oberbayerischen Mittenwald begleitet ihren geliebten Vierbeiner bis heute, sucht als Tierphysiotherapeutin in Lauingen „stets nach Wegen, meinem Pferd auf physischer wie psychischer Ebene zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden“ zu verhelfen. Ihr eigenes Befinden stellt sie daher meist hintan, aber: „Bei der letztjährigen Zeitumstellung hat es mich erwischt, ich fühlte mich wochenlang wie gebeutelt und vor allem müde.“ Damit steht die Geschäftsführerin der Praxis „Horses and Rider Therapy“, die sich auch für das Wohl der Hunde einsetzt, für ein gutes Viertel der Befragten einer bundesweiten, repräsentativen Erhebung der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Danach wächst zudem der Widerstand gegen die zweimal im Jahr stattfindenden Manipulationen an unseren Uhren. Dass sie Sonntagnacht von zwei auf drei Uhr bewegt werden müssen, macht auch in unserer Region vielen Menschen zu schaffen. Und anderen Geschöpfen.

Die Leistungen bei Pferden lassen eine Zeitlang nach

„Hunde schlafen länger, die Leistungen bei den Pferden lassen eine Zeitlang nach“, beobachtet die erfahrene Karin Seeberger in ihrer Lauinger Praxis für Mensch und Tier. Da könne es schon mal passieren, dass zum Beispiel „Dressurtiere wegen der Veränderungen in den Seilen hängen“.

Eine Art Zeitverschiebungs-Stress diagnostiziert auch Katja von Schlippenbach vom Gesundheitshaus für „Kleintiere, Heimtiere, Ziervögel und Reptilien“ in Zusamaltheim. „Sie können sich nicht mehr wie sonst auf ihre gute innere Uhr verlassen und haben mit Problemen zu kämpfen“, erklärt die erfahrene Tiermedizinerin das Verhalten der Geschöpfe um den nachweislich höchst unbeliebten Wechsel herum. Mit Folgen: Erbrechen oder Durchfall seien Reaktionen besonders der Tiere mit enger Beziehung zum Zweibeiner und geregelten Mahlzeiten. Vor allem bei Hunden und Katzen: „Die erwartete Futterration bleibt zunächst aus, Gassigehen fällt später an“, benennt von Schlippenbach das tierische Problem.

Und: „Gerade Freigänger-Katzen, die sich in dichten Revieren gegenüber größeren und stärkeren Konkurrenten üblicherweise gut organisieren können, werden wegen Kampfverletzungen zur Behandlung zu uns gebracht.“

Die Hennen legen die ersten zwei bis drei Wochen weniger Eier

Während in der Landwirtschaft unserer Region Hahnenkämpfe dagegen ausbleiben, weil dem Gockel der ganze Hype um die Änderungen an der Uhrzeit schnurzegal ist und nur der Sonnenstand gilt, kann bei den eierlegenden Kolleginnen künstlich nachgeholfen werden. „Da gibt es zwei bis drei Wochen erst mal weniger Stück“, klagt mit Franz Schabel aus Wittislingen ein langjähriger Nebenerwerbslandwirt mit Federvieh und Hasen. Sein „Trick“, zu dem laut Wertinger Amt für Ernährung, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) viele Berufskollegen gegen „diesen ewigen Oberschmarrn“ (Schabel) einsetzen: Eine Zeitschaltuhr, die in den dunklen Ställen die Helligkeit reguliert. Laut AELF-Fachfrau für Beratung und Bildung Sabine Klostermeir lässt sich mit dem Lichtprogramm die Legezeit regulieren.

Das Zeitmanagement der größeren Stallnachbarn stellt hingegen eine schwierigere Angelegenheit dar. So gibt es von Studien belegte Anpassungsprobleme bei den Milchkühen, die sich nicht so einfach von einer Mechanik ins Bockshorn jagen lassen. „Wenn sie zur gewohnten Zeit parat stehen und nicht gemolken werden, steigt der Druck im Euter an“, betont Expertin Sabine Klostermeir die Notwendigkeit, die Tiere langsam, keinesfalls abrupt, an das zu gewöhnen, was die neue Stunde geschlagen hat. Weil der Mensch wie auch andere Zwei- und Vierbeiner als Gewohnheitstier gelten, hat man sich auf dem Hof mit den aus Brüssel und Berlin auferlegten „Uhrenfummeleien“ arrangiert. Wer könnte das besser beurteilen als der Kreisobmann beim Bayerischen Bauernverband (BBV), Klaus Beyrer. „Ich würde nicht behaupten wollen, dass das Ganze für uns schädlich ist“, unterstreicht der notorische Frühaufsteher. Und: „Wir Bauern haben andere Sorgen.“ Die Rede ist etwa von der neuen Düngeverordnung, dem Flächenverbrauch durch die Bundesstraße 16, von Flutpoldern und vor allem dem Bienen-Volksbegehren.

Einen richtigen Bürgeraufstand gegen das behördlich angeordnete Zeigerstellen kann man sich auch beim Landesverband Bayerischer Schafhalter kaum vorstellen. Schließlich scheint man auf den saftigen Wiesen unseres Landkreises schon viel weiter zu sein, als es die entscheidungsschwere Europäische Union erst in ein paar Jahren sein könnte: „Es gibt viele Hüterkollegen, die ihrer Herde ganzjährig die Sommerzeit gönnen – das hilft den Wiederkäuern beim Futtern wie beim Verdauen“, darauf weist Geschäftsführer René Gomringer hin. So berichtet der Wertinger Hobbyschäfer Werner Liebert für seine 70-köpfige Wollträgerschaft mit wechselnden Mahlzeiten von „null Problemen“.

"Unsere Katzen fangen ihre Mäuse, egal wie spät es ist"

Dies bestätigt ebenso Johann Rechthaler, der Vorsitzende beim Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen. „Unsere Katzen fangen ihre Mäuse, egal wie spät es ist.“ Eine Stunde mehr oder weniger machten da nichts aus, meint der Kämpfer fürs Tierrecht, der echte Herausforderungen für das Tierheim in Höchstädt erst ab Verschiebungen von fünf oder mehr Stunden befürchtet. Aber nach der Entscheidung des EU-Parlaments in dieser Woche auf eine mögliche Abschaffung im Jahr 2021 könnten auch nur die 60 Minuten Umstellung bald kippen. Zwar haben das letzte Wort hier die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Vielleicht kräht dann aber wirklich kein Hahn mehr danach.

