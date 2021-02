vor 49 Min.

Ziegler eröffnet digitalen Showroom

Feuerwehrautos im interaktiven 3D-Modell entdecken

Ab sofort bietet das Unternehmen Ziegler in Giengen erstmalig eine vollständig digitale Plattform mit interaktivem 3D-Modell an. Kunden aus aller Welt können dadurch auch während der Corona-Pandemie die neuesten Produkte interaktiv erleben. Denn aufgrund der Einschränkungen ist ein Großteil aller Fahrzeugvorführungen noch immer nicht vor Ort möglich. Dies dient dem Schutz aller Feuerwehrangehörigen. Damit sich die Kunden dennoch über die neuesten Innovationen und Produkten informieren können, bietet die Firma nun eine virtuelle Fahrzeugvorführung an. Dies erleichtert vor allem denjenigen Kunden die Arbeit, die sich aktuell im Beschaffungsprozess befinden, teilt das Unternehmen mit.

Das von Ziegler in Zusammenarbeit mit Truckscan erstellte Tool basiere auf einem vollständig dreidimensionalen Scan der Vorführflotte. Der Kunde kann sich hierbei frei durch den virtuellen Showroom bewegen und durch die eingebundenen Dateien, Fotos und Videos über die Vorteile der jeweiligen Produkte informieren, betont die Firma. Moderiert wird die Vorführung durch den jeweiligen Ansprechpartner vor Ort. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, im direkten Dialog spezifische Rückfragen zu stellen. Das neue Ziegler HLF 10 beispielsweise, wurde bei Truckscan in Nürnberg vollständig digitalisiert.

Dank der webbasierten Technologie ist der Showroom von allen Endgeräten mit Internetverbindung einfach und ohne weitere Software zugänglich, teilt das Unternehmen mit. Nach einer erfolgreichen Testphase stellt Ziegler dieses Tool seit Februar 2021 interessierten Kunden bereit. Die virtuelle Fahrzeugflotte werde in Zukunft natürlich um weitere Fahrzeuge erweitert. (pm)

Interessierte können sich die Modelle in einer Vorschau im Internet unter bigscan.de/ziegler/hlf10info/i/ bereits anschauen.

