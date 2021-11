Ziertheim

vor 31 Min.

Die Bekassine ist zurück im Dattenhauser Ried – Besucher auch

Plus Das Dattenhauser Ried wird weiter vernässt. Das Projekt dient nicht nur dem Klimaschutz und der Artenvielfalt, es lockt auch Publikum an.

Von Cordula Homann

Moore binden viel CO2, dienen also dem Klimaschutz. Und das Dattenhauser Ried soll wieder so ein Klima-Moor werden. 80 Hektar in dem 208 Hektar großen Gebiet sollen im Rahmen eines Projekts wieder vernässt werden. Das Moor dient dem Klima-, dem Artenschutz und der -vielfalt. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses des Landkreises stellte Susanne Kling von Donautal-aktiv das aktuelle Projekt und Erfolge vor.

