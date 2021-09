Ziertheim

12:00 Uhr

Ein Einhorn sorgt in Ziertheim für Aufregung

Seit ein paar Tagen sitzt auf dem Funkturm in Ziertheim auf dem Sportgelände dieses bunte, aufblasbare Einhorn. Wer es dort hochgeschleppt hat und warum? Das kann in Ziertheim niemand sagen.

Plus Das aufblasbare Schwimmtier sitzt auf dem Funkturm auf dem Sportgelände in Ziertheim. Warum?

Von Laura Mielke

Auf dem Ziertheimer Sportgelände steht seit kurzer Zeit ein neuer Funkturm in Form eines 34 Meter hohen Eisengittermastes. Seit einigen Tagen sitzt an der Spitze des Turms ein aufblasbares Einhorn. Klingt komisch? Ist aber genau so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen