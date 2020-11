vor 48 Min.

Zirkus Madagascar warnt vor Betrügerin im Raum Dillingen

Plus Zugleich sucht die Artistenfamilie ein Winterquartier. Aktuell sind die Artisten in Dillingen.

Von Laura Mielke

Fragen nach Spenden sind keine Seltenheit. Und gerade in unsicheren Zeiten, wie in diesem Jahr, möchten viele Menschen etwas Gutes tun, um beispielsweise Kulturprogramme zu unterstützen. Manchmal nützen jedoch Betrüger die Hilfsbereitschaft aus, so offensichtlich in diesen Tagen in Dillingen. Denn von mehreren Anwohnern habe Wolfgang Frank, Direktor beim Zirkus Madagascar, gehört, dass eine Dame von Tür zu Tür gehe, um Spenden für die Artisten zu sammeln.

Familie frage selbst nach Futter

„Auch wenn wir hilfsbedürftig sind, diese Frau ist auf keinen Fall von uns“, sagt Frank. Denn wenn die Familie selbst um Futter für die Tiere frage, hätten die Mitglieder stets eine Kopie der Reisegewerbekarte dabei, die auf Frank selbst ausgestellt ist. „Wenn man die nicht vorweisen kann, handelt es sich um Betrüger“, erklärt der Zirkusdirektor Frank.

Daher rät er immer, nach dem entsprechenden Ausweis zu fragen, wenn dieser nicht von selbst gezeigt wird. Da die Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt sind und auch der gewohnte Standort für den Weihnachtszirkus im Dezember entfällt, sucht die Familie ein Winterquartier.

Kontakt zum Zirkus aufnehmen

Wer einen Tipp hat, den Zirkus mit einer Spende unterstützen oder auch einfach nur die kleinen und großen Tiere besuchen möchte, kann sich an Wolfgang Frank wenden unter Telefon 0163/9097619 oder per E-Mail an zirkus-romantico@gmx.de.

