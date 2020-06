vor 32 Min.

Zu dick für Yoga? Gibt's nicht: „Atmen kann jeder“

Im Schlossgarten bietet Julia Zobel (hinten) Yogakurse sowohl für sportliche Menschen, als auch für Anfänger und übergewichtige Yogis an.

Plus Julia Zobel bietet in Dillingen Yogakurse für Menschen mit Übergewicht an.

Von Vanessa Polednia

Roswitha Uhl hatte es zuvor mit Sportkursen, wie einem Bauch-Beine-Po-Training an der Volkshochschule probiert. Doch unter den sportlichen Teilnehmern und aufgrund des schnellen Tempos der Einheiten fühlte sie sich schnell „fehl am Platz“. Als ihre Tochter Julia Zobel, ausgebildete Yogalehrerin, sie zu ihren Kursen einlud, sagte die 57-Jährige mit dieser Erfahrung im Hinterkopf ab. „Ich dachte, Yoga würden nur schlanke Menschen praktizieren und hatte deswegen Hemmungen“, sagt die Dillingerin.

Inspiriert von der Absage ihrer Mutter und den Erfahrungen ihrer Kursstunden, bildete sich die Yogalehrerin fort und bot ab September 2019 Yoga speziell für Übergewichtige an. „Ein gemischter Kurs ist schwieriger, ich will schließlich niemanden unter- oder überfordern“, gibt Julia Zobel zu Bedenken. Sie arbeitet hauptberuflich in einer Steuerkanzlei, doch Yoga ist die Leidenschaft der jungen Frau. Es sei ihr deshalb ein Anliegen, zu zeigen, dass man für Yoga nicht „schlank und superbeweglich“ sein müsse.

Wegen Corona finden die Kurse jetzt in Dillingen im Freien statt

Die Deutschen sind laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts zu einem Viertel stark übergewichtig. Leichtes Übergewicht haben sogar zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen. Im Vergleich zu den anderen Kursen ist die Teilnehmeranzahl unter den übergewichtigen Einsteigern „noch ausbaufähig“.

Doch Zobel ist sich sicher: Gerade Yoga könne jeder. „Schon ein bewusstes Durchatmen oder das richtige Stehen ist Yoga“, sagt sie und fügt hinzu: „Atmen kann jeder.“ Vor dem Ausbruch der Coronapandemie unterrichte sie in den Räumen des Dillinger Spielmannszuges. Nach der Zwangspause finden die Sporteinheiten im Freien statt. Roswitha Uhl möchte den Kurs weiterhin besuchen. „Das tut mir schon gut“, bestätigt die 57-Jährige, die auch unter Gelenkschmerzen leide.

Die Trainerin ist sich sicher: Yoga macht glücklich

Beim Yoga lerne man Schritt für Schritt Atem- und Bewegungsübungen, verbunden mit sanftem Herz-Kreislauf-Training, Muskelaufbau und Entspannungstechniken – „und das alles in einer Gruppe unter Gleichgesinnten“, sagt Zobel, die davon überzeugt ist, das Yoga glücklicher macht. Eine Gewichtsabnahme steht laut Zobel dabei nicht im Vordergrund. Nicht nur ein angepasstes Tempo würde den Kurs von normalen Anfängerstunden unterscheiden. „Man muss beachten, dass übergewichtige Menschen oftmals nicht lange eine Position halten können“, erklärt die Yogalehrerin. Als Beispiel nennt sie den Sonnengruß, bei dem man sich aus der Bauchlage mit beiden Armen hochdrückt – dass sei für viele nicht machbar. Stattdessen wechseln ihre Kursteilnehmerinnen in den Vierfüßlerstand. Und wenn der Bauch „im Weg ist“, müsse man die Drehung ein wenig anders gestalten.

Doch Zobel betont, dass weder das Gewicht, noch die Beweglichkeit entscheidend sei, sondern dass man sich auf die Übungen einließe.

Ab dem 8. Juni sind wieder Sporteinheiten mit 20 Teilnehmern erlaubt. Julia Zobels Yogakurs für Übergewichtige findet mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr im Schlossgarten statt. Interessierte kriegen weitere Informationen unter der Handynummer 0176/50043280 von Julia Zobel. Die Kurse finden bei Regen nicht statt.

