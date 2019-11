vor 30 Min.

Zu kalt? Gasthausbesucher wird die Jacke gestohlen

Ein Mann hat seinen Wagen in Gundelfingen abgeschleppen lassen, weil sein Autschlüssel gestohlen worden war.

Großes Pech hatte am Freitagabend ein Mann in Gundelfingen. Es endete damit, dass er seinen Wagen abschleppen ließ.

Am Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einer Gaststätte in Gundelfingen, Äußere Günzburger Straße, ein Jacke.

In der Jacke war auch noch der Autoschlüssel

Die Jacke befand sich in der allgemein zugänglichen Garderobe der Gaststätte. Nachdem in der Jacke auch der Fahrzeugschlüssel des 50-Jährigen war und er keinen Zweitschlüssel besitzt, lies dieser vorsorglich seinen Pkw abschleppen. (pol)

