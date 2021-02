09:15 Uhr

Zu schnell, nicht versichert, kein Lappen - so endet eine Fahrt in Lauingen

Ein getuntes Mofa hat die Polizei in Lauingen kontrolliert.

Die Polizei hat am Sonntag eine Geschwindigkeitsmessung in der Dillinger Straße in Lauingen durchgeführt. Ein 58-Jähriger war nicht nur zu schnell.

Sein Mofa war um 11.45 Uhr mit mehr als 40 Stundenkilometer schnell. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass neben der überschrittenen Geschwindigkeit das Mofa nicht versichert und der Fahrer auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Den 58-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, sein Mofa wurde sichergestellt. (pol)

