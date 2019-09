vor 25 Min.

Zu schnell unterwegs

Polizei stoppt Roller, E-Scooter und Auto

In der Großen Allee in Dillingen ist am Dienstag um 8.50 Uhr ein 26-Jähriger kontrolliert worden. Den Polizeibeamten war zuvor aufgefallen, dass der Mann mit einen E-Scooter auf dem Bürgersteig mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller schneller als 20 Stundenkilometer fuhr und für das Fahrzeug keine Versicherung besteht. Außerdem konnte der 26-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr. Diese trat am 15. Juni dieses Jahres in Kraft. Sie regelt die Zulassung von E-Scootern. Dabei sei darauf zu achten, dass für Fahrzeuge, die schneller als Tempo sechs, aber nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren, besondere Vorschriften gelten, wenn man sie auf öffentlichen Straßen benutzt. Die E-Scooter benötigen neben zwei unabhängigen Bremsen auch Front- und Schlusslicht, sowie Rückstrahler. Die Fahrzeuge benötigen eine Betriebserlaubnis und müssen bei der Versicherung angemeldet werden. Anschließend erhält man für seinen E-Scooter eine Versicherungsplakette in Form eines Aufklebers.

In Lauingen ist bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag um 17.50 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer angehalten worden. Der Mann hatte schon zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt den Führerschein verloren. Jetzt wurden bei dem Mann Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Er musste deswegen einen Drogenvortest machen. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Neben einer Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots wird nun zudem wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss gegen ihn ermittelt. (pol)

