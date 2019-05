vor 4 Min.

Zu schweres Mathe-Abi? Schulleiter aus dem Kreis üben Kritik

War das Mathe-Abi heuer zu schwer? Schulleiter aus dem Landkreis Dillingen haben für die Diskussion wenig Verständnis.

Von Andreas Schopf

Für viele Abiturienten dürfte es die Prüfung sein, vor der die Nerven am meisten blank liegen – Mathematik. Am vergangenen Freitag war es soweit. Bayernweit schrieben zehntausende Schüler ihre Abiturprüfung in Mathematik, auch im Landkreis Dillingen. Für so manchen war der Test offenbar noch unangenehmer als befürchtet. Zumindest regt sich nach der Prüfung Widerstand. Noch am Freitag startete eine Schülerin im Internet eine Petition. Sie fordert, die Bewertung des Mathe-Abiturs in Bayern anzupassen. „2016 war es anspruchsvoll, 2017 war es machbar, 2018 war es nahezu leicht und 2019 enthielt plötzlich Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen hatte“, schreibt sie.

Mathe-Abi: Zehntausende unterschreiben Petition

Vor allem der Geometrie-B-Teil und der Stochastik-B-Teil seien demnach so schwer wie in keiner der vergangenen Abitur-Prüfungen gewesen, heißt es in der Petition. Von Schülern ist zu hören, dass die Aufgabenstellungen am Freitag zum Teil eine ziemliche Überraschung darstellten. Standardaufgaben, beispielsweise zu Geraden oder Ebenen in Geometrie, die es in den Vorjahren immer gegeben habe, seien diesmal nicht gefragt gewesen. Dem Wunsch, aufgrund der angeblich besonders schweren Aufgaben den Bewertungsschlüssel anzupassen, schließen sich viele an. Bis zum Montag unterschrieben rund 60000 Menschen die Petition online.

War die Prüfung tatsächlich zu schwer? Diese Frage wird auch im Landkreis diskutiert. Kurt Ritter, Schulleiter des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen, berichtet von Gesprächen mit seinen Lehrern. „Unter ihnen gibt es die Meinung, dass es im vergangenen Jahr durchaus leichter war“, sagt Ritter. Er sei jedoch überzeugt, dass die Prüfung trotzdem machbar war. „Ich persönlich sehe keinen Grund, den Bewertungsschlüssel anzupassen.“ Ritter betont, dass man verschiedene Prüfungsaufgaben nur schlecht miteinander vergleichen könne. Dafür würden zu viele Faktoren zusammenkommen. Das persönliche Empfinden des Prüflings, die eigene Vorbereitung oder etwa die Tagesform. „Aber deswegen die Prüfung infrage stellen? Da muss man die Kirche im Dorf lassen.“ Zumal die Ergebnisse der Tests erst noch ausstehen. Bis Ende dieser Woche könne man nach der Erstkorrektur zumindest eine Tendenz absehen, wie schwer sich die Abiturienten wirklich getan haben. „Vielleicht ist ein anderer Notenschlüssels ohnehin nicht nötig“, sagt Ritter.

Landkreis Dillingen: Schulleiter kritisieren Petition

Auch Bernhard Hof, Schulleiter des Gymnasiums Wertingen, betont, dass man erst die Ergebnisse der Korrektur abwarten muss. „Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht wie befürchtet.“ Auch Hof habe von Lehrkräften die Rückmeldung erhalten, dass die diesjährige Mathematik-Prüfung etwas schwieriger gewesen sei als zuvor. Einen besonderen „Ausreißer“ im Vergleich zu den Vorjahren hätte der Schulleiter jedoch nicht ausgemacht. Er kritisiert vielmehr die Art und Weise des Protestes. „Eine solche Online-Petition halte ich für ein fragwürdiges Mittel“, sagt Hof. In den Weiten des Internets sei keinerlei Kontrolle möglich. So würden auch Menschen für das Anliegen unterschreiben, die noch nie ein Mathe-Abi gesehen hätten.

Glaubwürdiger wäre es für Hof, wenn Schülervertretungen, wie etwa der Landesschülerrat, eine entsprechend begründete Beschwerde vortragen würden.

