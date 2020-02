vor 59 Min.

Zu stürmisch

Eine starke Windböe war am Montagmorgen schuld, dass dieser Transporter mit Anhänger bei Gundelfingen auf Höhe Birkenried umkippte.

Viele unserer Leser konnten am Montag nicht wie üblich in die Arbeit fahren

Die Züge sind komplett ausgefallen und teils sind auch Busse erst gegen Mittag wieder unterwegs gewesen. Wer am Montag auf die öffentlichen Verkehrsmittel im Landkreis Dillingen angewiesen war, stand mancherorts vor einem echten Problem. Vor allem Pendler und Arbeitnehmer hat Sturm Sabine in den frühen Morgenstunden voll erwischt. Viele unserer Leser konnten sogar deshalb nicht zur Arbeit gehen. Auch unsere Zusteller haben Sonntagnacht schwer gegen die teils heftigen Böen angekämpft. Aus manchen Boxen ist sogar die Zeitung herausgeflogen – so stark war „Sabine“. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen.

Zu kämpfen hatten am Montag aber auch viele unserer Leser. Bei einer Umfrage, die wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht haben, kam heraus: Mehr als die Hälfte der Personen, die abgestimmt haben, konnten aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht in die Arbeit gehen – Zwangsurlaub zuhause. Eine Leserin kommentiere die Umfrage wie folgt: „Zugausfall und keine Alternative gefunden.“ Wie ihr erging es zigtausenden in ganz Deutschland und einigen hunderten im Landkreis Dillingen.

Seit dem frühen Nachmittag sind die öffentlichen Verkehrsmittel wieder nutzbar und die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist zumindest nicht schlimmer. (sb)

