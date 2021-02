vor 34 Min.

Zuerst andere Kliniken anschauen

Bürgerliste und FDP warnen bei der Debatte um die Kreiskliniken vor übereilten Schritten

Die erste gemeinsame Sitzung der beiden Kreistagsgruppierungen Bürgerliste und FDP in diesem Jahr fand im Rahmen einer Videokonferenz statt.

Themen waren laut Pressemitteilung der Kreishaushalt für das laufende Jahr 2021 und die zukünftige Ausrichtung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Bei den bisher vorgelegten Haushaltszahlen sei die überdurchschnittliche Erhöhung der Umlagekraft des Landkreises Dillingen positiv hervorzuheben. Die Mehreinnahmen bei der Kreisumlage halten sich, so Richard Drexler ( Buttenwiesen), durch die Mehrausgaben bei der Bezirks- und Krankenhausumlage und einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen in Summe etwa die Waage.

Bezirks- und Kreisrat Alois Jäger schlug vor, bei den kommenden Beratungen des Haushaltes darauf zu achten, dass die Kreisumlage nicht zulasten der Städte und Gemeinde erhöht wird. Zum anderen müssten die bereits in Angriff genommenen Projekte des Landkreises fortgeführt werden. Dabei sollte allerdings an erster Stelle immer die Finanzierbarkeit stehen. Belastungen für die kommenden Generationen sollten, wenn auch die Versuchung der Null-Zins-Politik noch so groß sein mag, vermieden werden, forderte die Bissinger Kreisrätin Anette Paulus. In der aktuellen Diskussion über die zukünftige Struktur der beiden Kreiskliniken Dillingen und Wertingen begrüßen die Kreisräte von Bürgerliste und FDP, dass keine politische Gruppierung Zweifel an der kommunalen Trägerschaft der Häuser hat. Die Kreisräte von Bürgerliste und FDP warnen vor übereilten Schritten, die eventuell nicht mehr rückgängig gemacht werden könnten. „Permanente Diskussionen schaden dem Ansehen der Kliniken, verunsichern Patienten und fördern nicht das Engagement unseres Personals, das gerade in diesen Zeiten für die medizinische Versorgung der Menschen unserer Region immens wichtig ist“, appellierte Fraktionsvorsitzender Thomas Häußler aus Höchstädt. Daher müssten nun alle Beteiligten gemeinsam nach einem Konzept suchen, in dem sich alle wiederfinden und das beide Häuser stärkt.

Die Anwesenden beschlossen daher sich, so bald es wieder möglich ist, die Strukturen anderer Häuser ansehen und mit den Verantwortlichen dort ins Gespräch zu kommen. Sie wollen aus erster Hand erfahren, wie andere Krankenhäuser mit den Änderungen im Gesundheitssystem umgehen und trotzdem erfolgreich in wirtschaftlicher Sicht arbeiten. (pm)

