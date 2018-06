Zugreifen beim Streetfood-Festival in Dillingen

Von Freitag bis Sonntag gastieren fahrbare Imbissbuden auf dem Festplatz im Donaupark in Dillingen.

Was die Verkäuferin da in die Kamera reicht, ist ein Salat mit Garnelen, serviert in einem frittierten Weizentortilla. Beim Streetfood-Festival auf dem Dillinger Festplatz bietet ihr Stand namens Monoloco (spanisch für: verrückter Affe) aus Königbrunn allerlei Salate an, vegan, vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch. Andere Buden verkaufen Falafeln, Eis-Bananen, BBQ-Burger, Cevapcici und viele andere ausgefallene Leckereien. Das Festival mit den Imbissbuden hat am Freitag um 16 Uhr begonnen und findet noch am Samstag und am Sonntag statt. Los geht es jeweils um 12 Uhr, gegessen werden kann bis in den Abend hinein. Auf einer Bühne treten Tanzgruppen und Bands auf, für kleine Gäste sind ein Karussell und Trampoline aufgebaut. (jako)