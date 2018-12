vor 52 Min.

Zur Premiere gibt es eine Überraschung

Im Gundelfinger Spital treten Studierende des Mozart-Zentrums Augsburg auf.

Von Gernot Walter

Das zweigeteilte Konzert der Studierenden des Leopold-Mozart-Zentrums Augsburg in der Spitalkirche und daran anschließend in der Cafeteria im Haus der Senioren war ein erhebendes musikalisches Ereignis.

Heimleiter Markus Moll würdigte das außergewöhnliche Engagement der Studenten und bedankte sich bei der künstlerischen Leiterin und Dozentin Agnes Habereder-Kottler für deren inspirierende Organisation.

Als Überraschung gab es eine Premiere: Die sieben toskanischen Pilaster mit Gesims der Spitalkirchenfassade zum Innenhof wurden während des Abends zum ersten Mal in mildes Adventslicht getaucht und werden von jetzt an täglich erstrahlen. Das künstlerische Licht der sieben Teilnehmer aus den Gesangsklassen von Daniela Denschlag, Professor Dominik Wortig und Agnes Habereder-Kottler leuchtete ebenfalls und beglückte die Zuhörer. Ihnen wurde ein erlesenes Programm mit Arien und Liedern vom Barock, Klassik, Romantik bis in die Moderne vorgestellt. Alle Beiträge in den wechselnden Gesangsstufen Sopran, Mezzosopran, Tenor, Bariton und Bass wurden von den Solisten mit großer Intensität gemeistert.

Die Solisten profitierten von der Impulsivität des Dozenten

Erstmals sorgte der Dozent Burak Cebi am Blüthner-Flügel in der Cafeteria für fundierte, differenzierte Begleitung. Die Solisten profitierten von seiner Impulsivität, den zuverlässigen Einsätzen und der rhythmischen Sicherheit. Technisch gewandt unterstützte Burak Cebi stilistisch zuverlässig die Interpretationen. Dongjoon Kim: einfühlsam, textsicher, mit tenoralem Glanz (bei Liedern von Humperdinck, Richard Strauss, René Kollo); Paul Sabel: ausdrucksstarker, aufblühender Bariton (White Christmas, Sweet little Jesus boy); Irina Kottler: natürlich, expressiv (Halleluja von Leonard Cohen) und mit Dabu Liu (Where you there); Irina Kottler, Bastian Wagner, Agnes Habereder-Kottler und Paul Sabel: klangmächtig, gut aufeinander abgestimmt (in vier „Carols“ von John Rutter). In der Spitalkirche ordnete Agnes Habereder-Kottler die Klangmöglichkeiten der einmanualigen Orgel den Beiträgen zu. Aufbauend auf der soliden Begleitung entfaltete Hyunju Kims Sopran „Pie Jesu“ (Rutter) und eine Händelarie aus dem „Messias“ fließend aufschwingend in leuchtende Höhen. Grace Choi gab den zwei Arien aus dem Weihnachtsoratorium von J. S. Bach „Schließe mein Herz“ und „Schlafe mein Liebster“ eine innige ansprechende Tiefe und schön timbrierten Wohllaut. Ebenfalls von Bach „Von der Geburt Christi“, das Bastian Wagner ausdrucksvoll, transparent und empathisch sang.

Mit seiner exponierten Baritonstimme trug Paul Sabel das „Ave Maria“ vom Giulio Caccini und gemeinsam mit Dongjoon Kim anrührend das Duett aus „Cruxifixion“ (John Stainer) vor. Das Gesangsquartett (Irina Kottler, Bastian Wagner, Paul Sabel und Dabi Liu) verkündeten klangvoll das Halleluja-Gotteslob. Nach dem erhebenden „Abendsegen“ (Hyunju Kim und Grace Choi) honorierten die Zuhörer die Leistungen der Interpreten mit großem Beifall, dem auch Spitalleiter Markus Moll mit Rosen und anerkennenden Worten Ausdruck verlieh.

