Zur Ruhe finden in hektischer Zeit

Alle Mitwirkenden am Adventskonzert des Sailer-Gymnasiums brachten die Studienkirche mit „We Three Kings“ gemeinsam zum Klingen.

Sailer-Gymnasiasten schenken Hörern eine besinnliche Stunde in der Studienkirche

Während in der Dillinger Innenstadt allabendlich die Festbeleuchtung funkelt, ist manchem Schüler noch nicht so ganz weihnachtlich zumute. Lernen, Ausfragen, Schulaufgaben, sie machen auch vor der Adventszeit nicht halt. Umso schöner ist es, wenn Jugendliche sich Zeit nehmen, durch ihr Musizieren Mitschülern, Familie und Lehrern eine besinnliche Adventsstunde zu schenken, wie dies beim Konzert des Sailer-Gymnasiums in der Studienkirche der Fall war.

Eröffnet wurde die von Ulrich Liebisch und Felix Mack musikalisch geleitete Veranstaltung vom Klassenchor der 5b, der mit zartem Glockenklang und natürlichen Stimmen herzerwärmend verkündete: „Advent ist ein Leuchten“. Schlichte, traditionelle Melodien mit Hingabe gesungen präsentierte auch der Unterstufenchor, dessen Lied „Zu Bethlehem geboren“ von einem Orgelvorspiel von Maximilian Simper eingeleitet wurde. Dass der Schüler an der Königin der Instrumente nicht nur technisch sicher ist, sondern auch eine Menge Gestaltungsvermögen besitzt, konnte er zudem bei einer Orgelfantasie von Bach und einem moderneren Werk des Franzosen Louis Vierne zeigen. Mit einer Mischung aus Musik der Gegenwart und der Klassik präsentierte sich ebenso der Schulchor, der seine Vielseitigkeit mit Grönemeyers „Immerfort“ und einem mehrstimmigen Chorsatz von Reichhardt bewies und mit dem Spiritual „Christmas Kum Ba Ya“ die Herzen der Zuhörer eroberte.

Mit der „Gavotte“ aus Bachs Orchestersuite in D-Dur zauberte das Streichorchester barocke Glanzlichter in die Studienkirche, ehe es den „Tango de Nochebuena“, eine Latinoversion des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“, aufführte. Diese mag zwar manchem Puristen ein kritisches Kopfschütteln entlockt haben, hob sich aber schwungvoll wie einfühlsam vorgetragen angenehm von der Masse der verkitschten Bearbeitungen des Liedes ab, die oft aus Supermarktlautsprechern und Radios schallen.

Auch die Wood&Brass-Band trug zum schwungvollen Teil des Konzertprogramms bei. Das mit erfreulicher Leichtigkeit vorgetragene Medley „A Christmas Festival“ aus international bekannten Weihnachtsmelodien bot den Bläsern die Möglichkeit, ihr breites Spektrum an Klangfarben effektvoll zu entfalten.

Das Adventskonzert des Sailer-Gymnasiums zeigt sich seit Jahren als Projekt der Schulfamilie. So gab es auch heuer wieder einen menschlich wie musikalisch harmonierenden Projektchor aus Eltern, Lehrern und Schülern, das von Felix Mack maßgeschneidert arrangierte gemeinsame Finale aller Ensembles, diesmal „We Three Kings“, und das Schlusslied mit dem Publikum in der voll besetzten Kirche, „O du fröhliche“. Nicht zu vergessen sind natürlich Elternbeirat und SMV, die vor und nach dem Konzert mit Leckereien sowie kleinen Überraschungen den Ulrichsplatz in einen Adventsmarkt verwandelten. (pm)