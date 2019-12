vor 20 Min.

Zur Wiedereröffnung ist die Lauinger Andreaskirche voll

Und die Besucher staunen nicht schlecht, wie sich ihr Gotteshaus verändert hat.

Der erste Gottesdienst nach drei Jahren mühevoller Restaurationsarbeit in der Lauinger Andreaskirche war etwas ganz besonderes. Dekan Klaus Bucher aus Breitenthal zelebrierte die Heilige Messe am Andreastag. „Gott ist hier, Gott bleibt hier in dieser wundervollen Kirche“, sagte Bucher in seiner Predigt. Im Gotteshaus war auch die letzte Bank gefüllt.

Das sagt Lauingens Stadtpfarrer De Blasi

Lauingens Stadtpfarrer Raffaele De Blasi bedankte sich bei den Spendern für die großzügige Unterstützung, die die umfangreiche Restauration möglich gemacht hatte.

Die Kirche ist denkmalgeschützt

Die Gesamtkosten für die jüngste Restauration belaufen sich laut einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Georg Winter (CSU) auf rund 186000 Euro, der denkmalpflegerische Mehraufwand liegt bei 175000 Euro. Das Projekt soll demnach aus verschiedenen Töpfen finanziert werden: Laut Pressemitteilung hat die katholische Kirchenstiftung St. Martin in Lauingen Förderung bei der Diözese, dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis und der Stadt Lauingen beantragt. Als denkmalgeschützte Filialkirche mit regionaler Bedeutung liege die Grundvoraussetzung für eine Förderung durch die Bayerische Landesstiftung vor, so der Vorsitzende des Arbeitsausschusses, Georg Winter. (PAHA/pm)

