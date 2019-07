04:22 Uhr

Zuschüsse: Was bringt das TCW Nördlingen dem Landkreis Dillingen?

Das Technologie Centrum in Nördlingen bekommt 20.000 Euro aus dem Kreis Dillingen. Das soll mit diesem Geld erreicht werden.

Von Brigitte Bunk

Das Technologie Centrum Westbayern (TCW) in Nördlingen bekommt in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 20.000 Euro Zuschuss vom Landkreis Dillingen. 2021 will der Ausschuss der Kreisentwicklung prüfen, ob eine direkte Förderung an das „Haus der Wirtschaft“ in Dillingen möglich ist. Schon 2018 bezahlte der Kreis diesen Betrag, um das TCW und damit das Hochschulzentrum Donau-Ries zu unterstützen. Der Grund für die Förderung ist, wie Landrat Leo Schrell bei der Sitzung des Ausschusses erklärte, dass derzeit auch Studenten aus dem Landkreis Dillingen dort unterrichtet werden. Rund 20 Prozent, erläutert TCW-Geschäftsführer Josef Wolf. „Es wäre nicht fair, dem Landkreis Donau-Ries die gesamten Kosten aufzudrücken“, meinte Schrell.

Ein zukunftsweisendes Teilzeitstudienmodell

Facharbeiter, Techniker und Meister können sich neben dem Beruf weiterqualifizieren. Auch ein duales Studium parallel zur IHK-Ausbildung sei möglich. Dies betreffe laut Wolf die Berufe Fachinformatiker, Industriemechaniker, Elektroniker, Mechatroniker und Verfahrenstechniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik mit Schwerpunkt Faserverbundtechnik. Möglich sei das auch, wenn ein Schulabgänger keinen Ausbildungsvertrag habe, meinte Wolf, aber: „Das ist ein schwieriger Weg.“

Mit dem Studiengang „Digital und Regional“ sei am Hochschulzentrum Donau-Ries ein zukunftsweisendes Teilzeitstudienmodell entwickelt worden. Acht junge Leute aus dem Landkreis Dillingen studieren bereits in Nördlingen, fünf weitere Unternehmen im Landkreis haben für 2019 Interesse bekundet. Die Einschreibung laufe noch, erklärte Wolf, der betont: „Die Firmen, die Studenten haben, schätzen sie. Das sind Facharbeiter, die gut einsetzbar sind.“ Wolf stellte die enge Zusammenarbeit mit der IHK und die weiteren Aufgaben des TCW vor, zu denen auch die Beratung und Weiterbildung von Gründern und Start-ups gehört. Weiterbildung für Jedermann, aber auch für Spezialisten, Vorträge und Seminare zum Thema Digitalisierung im Marketing, Industrie und Handwerk werden angeboten.

Fortbildung sei unterlässlich

Der Landrat stellte klar: „Es geht um die Attraktivität des ländlichen Raums, die Fachkräftesicherung vor Ort.“ Kreisrat Wolfgang Konle (SPD) betonte, dass er froh sei, dass es ein solches Angebot in der Region gibt. Erhard Friegel (Freie Wähler) findet die Zusammenarbeit ebenfalls gut, auch als Handwerkermeister wisse er, dass Fortbildung unerlässlich sei. Heidi Terpoorten (Grüne) nennt das Projekt vorbildhaft und wünscht sich, dass es auch in anderen beruflichen Feldern umgesetzt wird. Georg Winter (CSU) hofft, dass durch die Zusammenarbeit auch gewisse geistige Barrieren abgebaut werden. Er verweist auf das Radwegenetz, das beide Regionen verbinden soll. Thomas Häußler (Bürgerliste) wäre lieber, wenn das Geld in den Landkreis Dillingen abgegeben würde. In diesem Fall könne er das aber nachvollziehen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Nachdem der Radweg zwischen Unterliezheim und Warnhofen geplant wird, werden nun auch verschiedene Varianten untersucht, wie ein Radweg von Bissingen nach Warnhofen verlaufen könnte. Direkt an der Kreisstraße oder auf dem direkten Weg, von Warnhofen am Kömertshof vorbei nach Hochstein und dann Bissingen.

Die Gemeinde Bissingen hat den Landkreis darum gebeten, die Variantenuntersuchung zu beauftragen und beteiligt sich mit 40 Prozent an den Kosten. Landrat Schrell bezeichnete dies als „ersten Schritt einer langen Treppe, danach werden wir klarer sehen“. Erhard Friegel (FW) hielt diese Vorgehensweise für richtig; denn seiner Ansicht nach sei es wichtig, dass ein Radweg komme, egal ob an der Straße oder abgesetzt: „Daran scheiden sich die Geister.“ Weiterhin stimmte der Ausschuss folgenden Vereinbarungen für Straßenbaumaßnahmen zu:

Aufgewertet wird damit der Zubringer zur A7, der den gesamten Landkreis Dillingen und vor allem die Gemeinden Bachhagel, Haunsheim, Ziertheim und den Markt Wittislingen an das überregionale Bundesautobahnnetz anbindet.



Im Zuge der Anbindung des Baugebiets Geißberg V an die Kreisstraße entsteht eine Mittelinsel mit Querungshilfe und eine Linksabbiegespur von Hohenreichen her kommend. Die Stadt trägt sämtliche Kosten und erstattet dem Landkreis die Kosten für den Unterhaltsmehraufwand, bedingt durch die Linksabbiegespur. Kreisrat Alfred Schneid (CSU) merkte an, dass es sich um eine gefährliche Strecke handle, weil die Straße abschüssig in den Ortsteil führe. Deshalb sei die Mittelinsel als verkehrssichernde Maßnahme nötig.



Zur Erschließung der südlichen Erweiterung des Baugebiets „Wiesfeld“ in Bergheim entsteht eine Mittelinsel mit Querungshilfe von Schabringen her kommend, bis zur Einmündung der Wiesfeldstraße wird östlich der Kreisstraße ein Gehweg angelegt. Die Gemeinde trägt sämtliche Kosten.



