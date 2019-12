17.12.2019

Zuschüsse für Kreis und Kommunen

33,3 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen fließen in die Region

33,3 Millionen Euro erhalten die Kommunen und der Landkreis Dillingen im kommenden Jahr an Schlüsselzuweisungen. Das sind 5,5 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, teilte Landtagsabgeordneter Georg Winter mit. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten davon zusammen rund 15,7 Millionen Euro, der Landkreis 17,6 Millionen Euro.

Schlüsselzuweisungen ergänzen die Steuereinnahmen der Kommunen und können von diesen in eigener Verantwortung frei verwendet werden. Georg Winter betont in einer Pressemitteilung: „Schlüsselzuweisungen in Höhe von vier Milliarden Euro, 800 Millionen Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage, 446 Millionen Euro Investitionspauschale, das alles zusammen ergibt einen frei verfügbaren Spielraum von 5,26 Milliarden Euro.“

Der Landkreis Dillingen könne damit große Investitionen im Bildungsbereich besser bewältigen. Ähnlich sei es für die Kommunen, wo vom Kindergarten und Schule bis zum Feuerwehrhaus viel zu leisten ist.

Landrat Leo Schrell bezeichnete das Ergebnis für den Landkreis Dillingen als insgesamt erfreulich: „33,3 Millionen Euro sind eine wichtige Unterstützung für die kommunale Familie.“ (pm)

Themen folgen