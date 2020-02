07.02.2020

Zuspruch für Einkaufspark

Hahn-Gruppe spricht mit Lauinger Bürgern

Kürzlich hat die Hahn-Gruppe den Bürgern von Lauingen zum zweiten Mal das Projekt „Einkaufspark Lauingen“ vorgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Diesmal wurde der Parkplatz des Lidl-Markts genutzt. Im Mittelpunkt des Dialogs standen erneut die ausführliche Vorstellung des Projekts und die Aufnahme von Anregungen und Ideen für das Bauvorhaben.

Anders als bei der ersten Dialogveranstaltung, die auf dem Rathausplatz stattgefunden hatte, waren diesmal laut Pressemitteilung verstärkt junge Familien und auch Besucher aus angrenzenden Gemeinden am Infostand. Diese nutzen bereits heute das Gewerbegebiet im Osten von Lauingen für ihre Einkäufe. Weit überwiegend wird es laut Pressemitteilung begrüßt, wenn eine neue Einkaufsmöglichkeit mit einem Mix aus Lebensmittelvollsortimenter, Discounter und Drogeriemarkt geschaffen wird. Eine Konkurrenz zur Innenstadt werde dabei in der Regel nicht gesehen, da diese nicht für Versorgungseinkäufe genutzt wird, heißt es weiter.

Auch zahlreiche Vertreter aus der Politik nahmen an der Infoveranstaltung teil: Neben Bürgermeisterin Katja Müller und Zweitem Bürgermeister Dietmar Bulling waren noch zahlreiche Stadträte vor Ort und diskutierten mit den Bürgern und der Hahn-Gruppe über das Projekt. Geschäftsführer Stephan Wollersheim: „Die große Anteilnahme der Politik und der Bevölkerung ist keineswegs selbstverständlich. Es zeigt uns, dass der Einkaufspark für Lauingen eine große Bedeutung hat. Wir hoffen, dass die überwiegend hohe Zustimmung auch bei der Abstimmung zum Bürgerbegehren aktiv geäußert wird.“ Kio Tindl, Leiter der Projektentwicklung bei der Hahn-Gruppe: „Die Planung geht nun weiter. Schon heute können wir sagen, dass es noch eine dritte Dialogveranstaltung geben wird. Uns ist es wichtig, gut zu informieren, sowie jedem die Möglichkeit zu geben, die Meinung zu äußern und Gehör zu finden.“ Im Gleichklang mit der gestiegenen öffentlichen Wahrnehmung hat auch beim Handel das Interesse am Standort stark zugenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach führt die Hahn-Gruppe wegen des Standorts aktuell intensive Gespräche mit Einzelhändlern. (pm)

