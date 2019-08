vor 54 Min.

Zustand stabil: Der ausgesetzte Säugling ist über den Berg

Der Säugling, der in Unterglauheim im Kreis Dillingen ausgesetzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Zustand des ausgesetzten Säuglings von Unterglauheim (Kreis Dillingen) ist stabil. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Demnach bestehe aktuell keine Lebensgefahr mehr für den kleinen Bub.

Ausgesetzter Säugling: Zustand ist stabil

Der Säugling ist am Montag vor einer Woche in einer Wiese in Unterglauheim ausgesetzt worden. Ein Spaziergänger fand das Baby durch Zufall (lesen Sie hier mehr dazu). Ein Polizeihubschrauber brachte den Säugling in die Kinderklinik nach Augsburg. Dort kämpfte das Neugeborene zuletzt tagelang um sein Leben, der Zustand war kritisch. Die Mutter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Auskünfte zum aktuellen Verfahrensstand kann die Staatsanwaltschaft derzeit nicht erteilen. (ands)

