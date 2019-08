vor 36 Min.

Zwei Autos beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Landkreis Dillingen zwei Autos beschädigt. Wer hat etwas gesehen?

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr einen weißen Mitsubishi Space Star beschädigt, der im Sportplatzweg in Holzheim geparkt war. Der Unbekannte verursachte laut Polizei an der Fahrerseite des Mitsubishi mehrere Dellen.

Es entstand jeweils ein Schaden von rund 1000 Euro

Ebenfalls von unbekannten Tätern angegangen wurde ein schwarzer Renault Megane, der von Samstag, 21.30 Uhr, auf Sonntag, 10 Uhr, in der Dorfstraße in Schwenningen beim Sportplatz geparkt war. Am Renault wurde laut Polizei mutwillig der vordere rechte Kotflügel zerkratzt und der rechte Außenspiegel sowie der Heckscheibenwischer abgerissen.

An beiden Autos entstand ein Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

