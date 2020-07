14:30 Uhr

Zwei Brüder aus Höchstädt verbindet diese Postkarte

Zwei Brüder aus Höchstädt verbindet diese Karte aus Kanada. Erinnerungen an die 1960er Jahre, an das Lehrgeld und die Mädchen.

Unsere Postkartenaktion beschert uns wunderschöne, überraschende und nachdenkliche Geschichten. Diese hier zeigt die ganz besondere Beziehung zwischen zwei Brüdern.

Dieter Musselmann aus Höchstädt und sein Bruder Walter haben sich in den 1960er Jahren ganz besonders ausgeholfen. „Mein Bruder war ein armer Student“, schrieb uns Dieter Musselmann. Als Walter einen Anzug brauchte, hat Dieter sich darum gekümmert. „Ich habe ihm von meinem Lehrlingsgehalt (war beschäftigt bei Doppelherz in Höchstädt) in Raten bei einem Schneider Kotter in Höchstädt den Anzug abbezahlt.“

Der Student verbrachte dann ein Jahr in Kanada, um seine Englisch-Kenntnisse aufzubessern – und schickte von dort aus im März 1958 diese Karte mit den Worten: „Lieber Dieter, herzlichen Dank für Deinen langen Brief, ich werde Dir nach Ostern ausführlich schreiben. Umseitiges Bild gibt Dir eine Ahnung, wie die Mädchen hier sind. Ich werde Dir nun 25 Dollar schicken, damit Du endlich Deinen Führerschein machen kannst. Leider habe ich im Moment nicht mehr. Frohe Ostern und herzliche Grüße, Dein Bruder.“

Die Lieblingskarte des Höchstädters Dieter Musselmann (kleines Bild) stammt aus Kanada. Die hatte ihm sein Bruder Walter 1958 geschickt. Bild: Musselmann

Dieter Musselmann schreibt, er habe sich damals sehr über die 25 Dollar gefreut und konnte damit endlich seinen Führerschein machen. „Deshalb ist das meine Lieblingspostkarte. Das Mädchen war in der damaligen Zeit schon eine große Überraschung.“ Welche Postkarte bedeutet Ihnen besonders viel?

