Zwei Dillinger Kunstlehrer und ihre Werke

Julia Winter und Michael Kreuzer beim Aufbau ihrer ersten Gemeinschaftsausstellung in der Schlosskapelle von Höchstädt. Beide sind Kunstlehrer in Dillingen.

Plus Julia Winter und Michael Kreuzer stellen in Höchstädt aus

Von horst von Weitershausen

Auch wenn, wie Gerrit Maneth sagt, wegen der Corona-Bestimmungen die Vernissage am Freitag nur im kleinen Rahmen stattfinden könne, so freut sich der Höchstädter Bürgermeister, die vierte und für heuer letzte vom Kulturforum der Stadt veranstaltete Kunstausstellung in der Schlosskapelle zu eröffnen. Und zum Schluss gibt es noch einmal ein Highlight.

Sie wollen sich im Landkreis Dillingen etablieren

Mit Julia Winter und Michael Kreuzer, beide aus Dillingen, zeigen zwei echte Landkreisbürger ihre Kunst in einer gemeinsamen Ausstellung – ihre erste. Das Motto lautet: „Immer eins mehr als Du“. Am Freitag fand die Vernissage im kleinen Rahmen statt, ab sofort können die Werke in der Schlosskapelle angeschaut werden. Das Ziel der beiden: Ihre Kunst im Landkreis positionieren. Das verraten sie im Interview mit unserer Zeitung. Beide absolvierten ein Studium an der Kunstakademie in München und sind aktuell am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium als Lehrer für Kunst tätig. In der Ausstellung lassen sie absichtlich ihre unterschiedlichen künstlerischen Herangehensweisen in Dialog treten.

Die ansprechende abstrakte Malerei in knalliger Farbigkeit von Julia Winter beansprucht Aufmerksamkeit im Raum und tritt vor allem bei ihren großen Formaten auch körperlich in Beziehung zum Betrachter. Ihre Farbkombinationen erzeugen immer wieder bewusst neue Stimmungen, wie sie diese nach ihren Worten auch selbst bei ihrer Malerei erlebt.

Ausstellung der Höchstädter Schlosskapelle

Im Gegensatz dazu Michael Kreuzers Landschaftsdarstellungen und grafisch-lineare Situationen. Er geht vom konkret Sichtbaren aus, wie er sagt. Im Verweilen vor Ort, im Sich-Einlassen auf den oft stillen, unaufgeregten Moment entsteht laut Kreuzer ein Sich-Bewusstmachen des Sublimen im Alltäglichen. In den Arbeiten werden Wahrnehmungsempfindungen durch die Transformation in grafische Linien oder malerischen Akzenten zu seinen persönlichen Momentaufnahmen. Beide Künstler sind glücklich, vom Kulturforum der Stadt Höchstädt die Möglichkeit erhalten zu haben, „in der wunderschönen Schlosskapelle ihre Werke zeigen zu können“, betonen sie.

Das sind die Öffnungszeiten

In der Schlosskapelle kann vom 5. September bis zum 4. Oktober täglich außer montags von 9 bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt für diese Ausstellung ist frei. Die beiden Künstler sind am Sonntag, 6. September, ganztägig und am Sonntag, 13. September, von 12 bis 16 Uhr in der Schlosskapelle anwesend.

