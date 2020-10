vor 39 Min.

Zwei Einbrüche in Dillingen - ein Zusammenhang?

In zwei Erdgeschosswohnung in Dillingen ist eingebrochen.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend die Terrassentür einer Wohnung in Dillingen aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilte, geschah das zwischen 18 und 23.15 Uhr bei einer Erdgeschosswohnung im Eichwaldweg im Bereich der einstelligen Hausnummern.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Ein Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Auch am Dillinger „Lustgarten“ ist eingebrochen worden

Ebenfalls am Donnerstagabend im Zeitraum von 19.30 bis 21 Uhr gelangte eine unbekannte Person durch eine ordnungsgemäß verschlossene Balkontüre in eine Erdgeschosswohnung in der Straße „Am Lustgarten“.

Aus der Dillinger Wohnung wurde Schmuck im Wert von rund 500 Euro gestohlen

Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Der Sachschaden an der Balkontüre wird mit etwa 700 Euro beziffert.

Die Sachbearbeitung hat die Dillinger Kriminalpolizei. Sie prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise werden an die KPI Dillingen unter 09071/56302 erbeten. (pol)

