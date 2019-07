vor 42 Min.

Zwei Fälle von Unfallflucht

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet zwei Fälle von Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagnachmittag in Dillingen an einem grauen BMW einen Schaden von etwa 300 Euro verursacht. Der Wagen war in der Zeit von 22 bis 18 Uhr auf einem Parkplatz im Kasernweg geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den hinteren rechten Radkasten am geparkten Auto und beging anschließend Fahrerflucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen.

Zu einer Gesamtschadenshöhe von etwa 3500 Euro ist es am Dienstagnachmittag bei einem Parkrempler in Lauingen gekommen. Ein 26-Jähriger hatte seinen Wagen gegen 16.30 Uhr am Marktplatz geparkt. Bei seiner Rückkehr kurz vor 17 Uhr stellte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. An einem links daneben geparkten Auto konnten entsprechende Anstoßspuren festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme kam der 77-jährige Fahrer des anderen Wagens hinzu. Weil er den Schaden nicht gemeldet hatte, leitete die Polizei gegen ihn Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (pol)

