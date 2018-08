22.08.2018

Zwei Fahrräder sind gestohlen worden

Eines ist 720 Euro wert

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen ist aus einem Anwesen in der Brucknerstraße ein Herrenfahrrad der Marke Univega in Blau/Schwarz entwendet worden. Den Wert des Rades gibt die Polizei mit etwa 200 Euro an. In Holzheim wurde bereits in der Nacht vom 14. August auf Maria Himmelfahrt ein silbernes Mountainbike der Marke Conway, das vor einem Anwesen in der Fristinger Straße im Ortsteil Eppisburg abgestellt war. Der Wert des Fahrrades wird mit ca. 720 Euro angegeben.

In beiden Fällen bittet die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

