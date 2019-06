vor 21 Min.

Zwei Freunde und zwei Künstlerinnen

Carmen Jaud und Christine Gräper präsentieren ihre Werke in der Höchstädter Schlosskapelle

„Heute eröffnen wir nunmehr die dritte Kunstausstellung in 2019. Es freut mich, dass heute wieder so viele kunstinteressierte Besucher den Weg in die Schlosskapelle nach Höchstädt gefunden haben,“ sagte Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth in seiner Begrüßung bei der Vernissage vergangenen Freitag. Die beiden Künstlerinnen, Carmen Jaud und Christine Gräper, hielten gegenseitig für sich jeweils eine launige, kurzweilige Laudatio und gaben Einblicke in ihrer beiden Künstlerleben.

Carmen Jaud: „Was uns verbindet, ist das Experimentieren mit Material und Techniken. Der Begriff Werk ist für uns nicht nur eine Bezeichnung für unsere Produkte, seien es Bilder oder Skulpturen. Wir verstehen unsere Werke als das Ergebnis eines Tuns, das man als Werken bezeichnet, diesem Zusammenspiel von Kopf und Körper, seiner Geschicklichkeit und Kraft.“ Christine Gräper: „Das Handwerkliche unserer Arbeiten könnte man auch Körperwerkliches nennen. Wir beide sind der Überzeugung, dass Kunst eine körperliche Sprache ist, die sich auch ohne Worte mitteilt und sich im spielerischen Experiment immer wieder neu erfindet. Obwohl abstrahiert, entziehen sich unsere Arbeiten nicht der Deutung, sondern nehmen viele Deutungen auf.“

Carmen Jaud, gebürtige Höchstädterin, ist freischaffende Malerin seit 1992 mit Atelier in Augsburg. Ihre Schwerpunkte sind Malerei, Papierskulpturen, Hinterglasbilder und Schriftbilder. Jaud zeigt materialbetonte Farbräume, Schriftbilder sowie Naturselbstdrucke mit Zeichnung hinter Glas. 2002 erhielt sie den Kunstpreis des Bezirks Schwaben.

Christine Gräper arbeitet seit 1999 als freischaffende Bildhauerin mit Werkstatt in Peiting. Ihre Schwerpunkte: Bildhauerei und Zeichnung. Gräper zeigt ungewöhnliche Arbeiten unter dem Titel Playground. Ihr „Spielplatz“ ist dabei der begrenzte Rahmen, gespielt wird mit Fundstücken, Material, Licht und Zeichnungen auf Glas. 2006 konnte sie den Franz-Schmid-Sonderpreis der 28. Ostallgäuer Kunstausstellung in Marktoberdorf entgegennehmen. Die beiden Künstlerinnen sind langjährige Weggefährtinnen. Seit 20 Jahren arbeiten sie auf dem Gebiet der bildenden Kunst zusammen. In der Schlosskapelle stellen sie unter dem Titel „Dazwischen Räume“ eine Auswahl ihrer Werke vor. Die Gäste der Vernissage waren begeistert von der musikalischen Umrahmung der Ausstellungseröffnung. Der Ehemann von Carmen Jaud, der bekannte Jazzmusiker Walter Bittner und ein Freund, gaben handgemachten Jazz zum Besten und gaben der Vernissage eine weitere besondere Note. (pm)

„Dazwischen Räume“ kann vom 15. Juni bis 21. Juli 2019, täglich außer montags, von 9 bis 18 Uhr in der Schlosskapelle von Schloss Höchstädt, Herzogin-Anna-Str. 52, besichtigt werden. Der Eintritt für diese Ausstellung ist frei. Der Veranstalter dieser Kunstausstellung ist das Kulturforum der Stadt Höchstädt.

