07.10.2020

Zwei Käufer aus dem Landkreis Dillingen werden im Internet betrogen

Für Fahrzeugteile hat ein Mann aus dem Landkreis Dillingen 2160 Euro bezahlt - bekommen aber hat er nichts.

Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen hatte bereits Ende September über ein Online-Kleinanzeigenportal Fahrzeugteile für 2160 Euro erworben. Doch trotz der Überweisung des Geldbetrags erhielt er die Ware nicht. Daher erstattete der betrogene 55-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen 50 Euro umsonst überwiesen

Ebenfalls über ein Online-Kleinanzeigenportal erstand ein 45-jähriger Landkreisbewohner am vor zwei Wochen einen Drucker und überwies dafür 50 Euro an einen bisher unbekannten Betrüger. Weil auch hier die Lieferung der Ware ausblieb, wandte sich der Geprellte an die Polizei. (pol)

