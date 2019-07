vor 20 Min.

Zwei Kieslaster stoßen bei Lauingen frontal zusammen

Zwei Kieslaster sind am Mittwochvormittag auf der Nord-Süd-Umgehung in Lauingen frontal zusammengestoßen. Einer der beiden Lkw-Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

45-jähriger Lkw-Fahrer erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch um 10.30 Uhr bei Lauingen gekommen: Der 45-jährige Fahrer eines Kieslastergespanns befuhr die Nord-Süd-Trasse in Richtung Weisingen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Lastzug kurz vor der Donaubrücke auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 50-jähriger Kieslastwagenfahrer, der ebenfalls mit einem Anhänger unterwegs war, versuchte nach Angaben der Polizei noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem auf ihn zufahrenden Lastzug jedoch nicht mehr verhindern.

Der 45-jährige Lkw-Fahrer musste von den Feuerwehren Lauingen und Dillingen, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort anrückten, aus dem Führerhaus herausgeschnitten werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen. Der 50-jährige Fahrer des anderen Lastzugs zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht.

Beide Lastwagen waren nicht beladen. Die Höhe des Sachschadens an den Lkw ist derzeit noch nicht bekannt. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Sachverständiger für die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen. Wegen der Unfallaufnahme und des Abschleppens der Lastzüge war die Staatsstraße in diesem Streckenabschnitt nach Angaben der Polizei am Mittwoch bis in die Nacht hinein gesperrt. (pol)

