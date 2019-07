vor 21 Min.

Zwei Männer prügeln 53-Jährigen krankenhausreif

Während des Schnelleparkfestes in Gundelfingen verprügeln zwei einen 53-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Dillinger Polizei hat am Sonntag einen Fall von Körperverletzung mitgeteilt. In dem Fall suchen die Beamten, Telefon 09071/56-0 auch noch Zeugen. Denn eine entscheidende Person in der Auseinandersetzung ist unbekannt:

Am Sonntagmorgen um 1.45 Uhr kam es im Schnellepark in Gundelfingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem noch unbekannten Mann und einem 53-Jährigen. Der Unbekannte schlug seinen Gegner währenddessen plötzlich so heftig mit der Faust, dass der andere zu Boden ging. Doch der Fremde schlug weiter auf den 53-Jährigen ein.

Der Mann wurde nicht nur von einem verprügelt

Schließlich beteiligte sich noch 30-Jähriger aus dem Landkreis Heidenheim sich an der Schlägerei; nach Angaben der Polizei trat er auf den am Boden liegenden 53-Jährigen mit den Füßen ein.

Das Opfer erlitt leichte Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. Sowohl der 30-Jährige als auch der 53-Jährige waren jeweils mit deutlich über einem Promille beträchtlich alkoholisiert gewesen. Gegen den 30-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Gegen den Unbekannten dauern die Ermittlungen noch an. (pol)

