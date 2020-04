vor 47 Min.

Zwei Mal kracht es in Gundelfingen

Auf der B16 stoßen zwei Autos zusammen, woraufhin eines abgeschleppt werden muss. Und vor einem Verbrauchermarkt flieht ein Unfallverursacher.

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen ist es am Dienstag in Gundelfingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 56-Jährige gegen 16.20 Uhr mit ihrem Volkswagen von der Günzburger Straße auf die B 16 in Richtung Günzburg ausfahren und kollidierte mit dem Audi eines 36-Jährigen, der auf der B 16 in Richtung Dillingen unterwegs war. Der Wagen der 56-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Unfallflucht vor Verbrauchermarkt in Gundelfingen

Wenig später verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem grauen Audi, der zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Lauinger Straße in Dillingen geparkt war, einen Schaden von rund 300 Euro. Der Unbekannte beschädigte am geparkten Audi die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. (pm)

Zeugen wenden sich im zweiten Fall an die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0.

