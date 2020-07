10:18 Uhr

Zwei Personen werden bei Unfall in Dillingen leicht verletzt

Eine Frau fuhr von einer Dillinger Tankstelle weg, ein anderer Fahrer wollte hin - da krachte es.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend um 17.55 Uhr. Die 52-jährige Autofahrerin wollte das Gelände einer Tankstelle nach links auf die Donauwörther Straße in Richtung Lauingen verlassen. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem eines 52-Jährigen, der aus Richtung Steinheim kommend nach links in die Tankstelle abbiegen wollte. Beide Autofahrer erlitten beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leichte Verletzungen. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (pol)

