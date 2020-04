03.04.2020

Zwei Posten sind noch unbesetzt

Der Liederkranz Landshausen wählt einen neuen Vorstand. Wer will Schatzmeister und Schriftführer werden?

Bei der Jahresversammlung des Liederkranz Landshausen im Bürgerhaus Landshausen legten ausführliche Berichte Zeugnis von einem aktiven Verein ab. Die Versamlung fand vor der Ausgangsbeschränkung statt. Der Erste Vorsitzende Franz Lingel ließ in seinem Bericht die Aktivitäten des vergangenen Jahrzehntes Revue passieren. Schriftführerin Gisela Traub beleuchtete laut Pressemitteilung ausführlich die zahlreichen Auftritte des vergangenen Jahres. Sie teilte in ihrem Bericht mit, dass derzeit im gemischten Chor 51 aktive Sänger, im jungen Chor „Lilac“ 19 und im Jugendchor „LiLac Light“ 20 junge Frauen und Mädchen und im Kinderchor „LiLa“ 25 Kinder, davon immerhin drei Buben, aktiv tätig sind. Im Anschluss trug Schatzmeisterin Ingeborg Scherer den Kassenbericht vor. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet. Chorleiterin Sabine Seidl konnte auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Sie hat über die Probenarbeit und die vielen Aktivitäten aller vier Chorformationen unter ihrem Dirigat berichtet. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf die weiteren Herausforderungen.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstands gab es folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Franz Lingel, Zweiter Vorsitzender Martin Rieß, Schatzmeister unbesetzt, Schriftführer unbesetzt, Beisitzer: Irene Uhl (2), Wolfgang Würth, Kerstin Traub, Tilmann Brugger, Lisa Epple, Tamara Eberhard, Julia Hoffmann, Leoni Ströbele und Julia Schweinstetter. Kassenprüferinnen: Evi Würth und Petra Gartner. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind nach insgesamt 96 Jahren einige Mitglieder des bisherigen Vorstands. Nach insgesamt 34 Jahren, davon 31 Jahre als Schatzmeisterin, Ingeborg Scherer, nach insgesamt 31 Jahren, davon 26 Jahre als Schriftführerin, Gisela Traub und die Beisitzer: nach 16 Jahren Margret Kienmoser, nach sechs Jahren Petra Gartner, und nach neun Jahren Karl Weihmayer. Außerdem hat auch die Kassenprüferin Ella Lanzinger ihr Amt niedergelegt. Der Vorsitzende Franz Lingel hat sich bei diesen Personen ganz besonders für ihre ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen Jahren mit einem Geschenk bedankt und auch ihre Verdienste in seiner Rede hervorgehoben. Nachdem für die Posten Schatzmeister und Schriftführer keine Nachfolger gefunden werden konnten, haben sich Ingeborg Scherer (Schatzmeisterin) und Gisela Traub (Schriftführerin) bereit erklärt, diese Ämter kommissarisch zu übernehmen, bis jemand gefunden wird. Lingel hat sich dafür nochmals ausdrücklich bedankt und erklärt, dass in der Folgezeit ohne Druck eine Lösung gesucht werden kann. Zum Ende der Versammlung trug die Bilddokumentation, von Karl Weihmayer zusammengestellt, zur bildlichen Erinnerung bei. (pm)