20:51 Uhr

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B16

Eine 30-jährige Autofahrerin hat laut Polizei beim Einbiegen von der Faiminger Spange auf die Bundesstraße das Auto eines 47-Jährigen übersehen.

Von Berthold Veh

Schwere Verletzungen haben zwei Autofahrer am Montagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 16 zwischen Gundelfingen und Lauingen erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte eine 30-Jährige mit ihrem Wagen gegen 19 Uhr von der Faiminger Spange nach links auf die B16 einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei das Auto eines 47-Jährigen, der von links kam und in Richtung Lauingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die 30-Jährige und der 47-Jährige schwer verletzt. Der Rot-Kreuz-Rettungsdienst brachte die verletzten Fahrer in die Klinik. Die Bundesstraße musste für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Gundelfinger Feuerwehr war, wie Kommandant Michael Wohlhüter erläuterte, mit etwa 20 Helfern im Einsatz. An den beiden Autos entstand Totalschaden, der noch nicht beziffert werden konnte, teilte Polizeioberkommissar Michael Dreller mit.

