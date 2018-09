14.09.2018

Zwei Straßen haben jetzt ihre Namen

Der Blindheimer Gemeinderat hat entschieden

Blindheim Es gab viele Vorschläge, darunter auch einige originelle. Entschieden hat sich der Blindheimer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend aber für klare, einfache Namen, wie Bürgermeister Jürgen Frank erklärt. Es sind Namen, die man am Telefon nicht groß buchstabieren müsse. Und so steht nun fest, dass die zwei Straßen im neuen Blindheimer Baugebiet wie folgt heißen: „Am Hochfeld“ und „Am Brechetweg“. „Wir haben uns für die praktikabelsten Namen entschieden“, erläutert Frank. Wie es mit dem Fischgewässer „An der alten Donau“ weitergeht, ist dagegen noch unklar. Zumindest hat der Gemeinderat für sich entschieden: Verkauft wird das Gewässer nicht. Weil der Vertrag mit dem Pächter ausläuft, hat die Gemeinde den Versuch gemacht, den Weiher zum Verkauf auszuschreiben. „Es gab Angebote, aber die waren uns ehrlich gesagt zu niedrig. Wir bleiben wohl beim Verpachten. Wir haben ja auch keine Not“, so der Bürgermeister. Anders sieht die Situation bei den Nebelbachstuben aus. Die Gaststätte hatte in den vergangenen zwei Jahren drei verschiedene Pächter, der letzte hat nach nur knapp acht Monaten gekündigt. „Wir stehen jetzt vor der Frage, ob wir wieder einen Pächter suchen wollen, oder ob es nicht eine andere Lösung gibt.“ Die Gemeinde wolle sich nun mit den Vereinen zusammensetzen und gemeinsam einen Weg finden. „Momentan fehlt uns noch die Fantasie“, so Jürgen Frank. (sb)

