09:36 Uhr

Zwei Teenager wollen Alkohol stehlen

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Lauinger Supermarkt gerufen worden.

Wenig Erfolg hatten zwei Jugendliche, die in einem Lauinger Supermarkt etwas mitgehen lassen wollten.

Ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger sind am Mittwoch um 15.50 Uhr beim Ladendiebstahl ertappt worden.

Kleine Flaschen wollten die beiden schmuggeln

Wie die Polizei berichtete, wurden sie in einem Lauinger Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße dabei ertappt, wie sie aus einer Verpackung mehrere kleine alkoholische Trinkfläschchen entnahmen und versuchten, diese an der Kasse aus dem Markt zu schmuggeln.

Nachdem die Polizei gerufen wurde, übergaben die Beamten die Jugendliche in die Obhut ihrer Eltern. Gegen die beiden Ladendiebe wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

