vor 28 Min.

Zwei Unfälle: Fußgänger und Radfahrer werden verletzt

Am Dienstag haben sich in Höchstädt zwei Unfälle ereignet.

Am Dienstag haben sich in Höchstädt zwei Unfälle ereignet. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Dienstag um 7.10 Uhr auf der Donauwörther Straße in Höchstädt unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr wollte er in die Lutzinger Straße einbiegen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, übersah er dabei eine 18-jährige Fußgängerin, die dort den Überweg nutzen wollte. Sie prallte gegen die linke Fahrzeugseite, stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Um 12 Uhr stürzte dann ein 62-jähriger Radfahrer beim Befahren der Donauwörther Straße. Dabei verletzte sich der Radler erheblich im Gesicht und am Handgelenk und wurde ins Krankenhaus Dillingen gebracht. (pol)

