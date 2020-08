00:31 Uhr

Zwei Unfälle mit Sachschaden

In Dillingen und Lutzingen hat es jeweils gekracht

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Sonntag gegen 19 Uhr zu spät eine vor ihr verkehrsbedingt abbremsende Ford-Fahrerin in Dillingen gesehen. Sie prallte auf das Heck des Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden von 3800 Euro. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht von Montag mit.

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich in Lutzingen ereignet. Ebenfalls am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr kam es im engen Kurvenbereich in der Brunnenstraße zu einem Zusammenstoß. Dabei konnten eine 19-jährige Fahrerin eines Suzukis und ein 38-jähriger Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig einander ausweichen. Beide Fahrzeuge prallten laut Polizei Dillingen seitlich ineinander, es entstand ein Sachschaden von rund 17500 Euro. (pol)

