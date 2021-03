16:12 Uhr

Zwei Unfälle mit hohen Sachschäden im Landkreis Dillingen

Im Blindheim und Wertingen hat es gekracht. Was jeweils passiert ist.

Eine 60-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 8.40 Uhr die neu erbaute Verkehrsinsel auf der Kreisstraße DLG 32 sowie ein darauf befindliches Verkehrszeichen überfahren. Am Pkw riss durch den Aufprall die Ölwanne auf, so dass der Pkw angeschleppt werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro, sagt die Polizei.

Auto-Transporter wollte rückwärts ausparken

Gegen 17 Uhr wollte ein 35-jähriger Fahrer eines Auto-Transporters in der Laugnastraße einen Neuwagen rückwärts auf den Anhänger seines Sattelzugs fahren. Dabei übersah er, dass zwischenzeitlich ein Autofahrer hinter dem Anhänger halten musste, um den Gegenverkehr durchzulassen.

Neuwagen prallt gegen anderes Auto

Der Neuwagen prallte dabei rückwärts gegen das andere Auto, es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, steht es im Polizeibericht von Mittwoch. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen