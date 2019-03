vor 41 Min.

Zwei Verkehrsunfälle, acht Verletzte

Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihrem Wagen bei Dillingen auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen ein Wohnmobil geprallt. Am Samstag kracht es an der Hausener Kreuzung.

Acht Menschen haben am Wochenende bei zwei Unfällen in Dillingen Verletzungen erlitten. Eine 58-jährige Autofahrerin war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2032 kurz nach der Brücke über der Bundesstraße 16 auf die Gegenfahrbahn geraten. Ihr Wagen prallte dort mit dem Wohnmobils eines 55-Jährigen aus dem Raum Göppingen zusammen.

Polizei bemerkt, dass Frau nach Alkohol riecht

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung, dass die Unfallverursacherin betrunken war. Der Test ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Sowohl die Frau als auch der 55-jährige Fahrer des Wohnmobils und seine 57-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Am Auto der 58-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Schaden beim Wohnmobil liegt bei rund 10000 Euro.

Beamte ordnen eine Blutentnahme an

Die Unfallverursacherin musste sich Blut nehmen lassen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

28-Jähriger merkt nicht, dass Fahrer vor ihm abbremst

Am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr hat es in Dillingen an der Kreuzung Lauinger Straße/Schillerstraße gekracht. Den Auffahrunfall löste laut Polizeibericht ein 28-jähriger Autofahrer aus Dillingen aus, der übersehen hatte, dass der Fahrer eines Autos vor ihm abbremste. In dem vorderen Wagen saßen neben dem 30-jährigen Fahrer noch drei weitere Personen, die bei dem Zusammenstoß allesamt leicht verletzt wurden. Durch den Aufprall kam der Wagen des Unfallverursachers nach links von der Fahrbahn ab und prallte schließlich in ein neben ihm haltendes Auto. Auch dessen 50-jähriger Fahrer erlitt bei der Karambolage leichte Verletzungen.

Dillinger Feuerwehr mit 20 Helfern im Einsatz

Den Sachschaden an den drei beteiligten Autos gibt die Polizei mit etwa 23000 Euro an. Zwei Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Dillingen rückte mit 20 Einsatzkräften an der Hausener Kreuzung an. Die Helfer der Feuerwehr übernahmen die Verkehrslenkung und die Reinigungsarbeiten. (bv, pol)

