vor 35 Min.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Nach einem Unfall in der Gärtnerstadt mussten zwei Autofahrer ins Krankenhaus. An den Autos entstand Totalschaden.

Nach einem Unfall in der Gärtnerstadt mussten zwei Autofahrer ins Krankenhaus. An den Autos entstand Totalschaden.

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Schaden von etwa 16000 Euro ist es vergangenen Samstagabend gegen 19.15 Uhr in Gundelfingen gekommen. Ein 19-Jähriger Autofahrer, der auf der Lauinger Straße stadtauswärts gefahren war, übersah laut Polizeibericht, dass eine vor ihm fahrende 35-Jährige mit ihrem Wagen beim Abbiegen in die Kaspar-von-Westernach-Straße verkehrsbedingt warten musste und fuhr auf deren Auto auf. Der junge Mann und die Frau mussten sich nach dem Zusammenstoß im Krankenhaus Dillingen behandeln lassen. An den Autos entstand Totalschaden. Der Wagen des 19-Jährigen wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Gundelfingen war mit elf Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)

Themen Folgen