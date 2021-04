Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Eppisburg und Binswangen

Ein Verkehrsunfall hat sich auf der Staatsstraße zwischen Eppisburg und Binswangen ereignet. Dabei erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich auf der Staatsstraße 2028 zwischen Eppisburg und Binswangen ereignet. Grund ist laut Polizeibericht die Missachtung der Vorfahrtsregel.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Kreisstraße DLG 30 von Fristingen in Richtung Riedsend unterwegs. An der Einmündung auf die Staatsstraße 2028 übersah der Mann nach Angaben der Polizei die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit einem VW-Bus in Richtung Binswangen unterwegs war.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Die beiden Autos stießen zusammen und wurden dabei erheblich beschädigt. Der 26-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der den Mann ins Uniklinikum Augsburg flog.

Die Straße ist derzeit gesperrt

Die 32-Jährige Unfallgegnerin erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie musste ebenfalls zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Staatsstraße von Eppisburg in Richtung Binswangen ist derzeit gesperrt. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz.

