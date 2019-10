09:26 Uhr

Zwei Verletzte nach Unfall bei Zöschlingsweiler

Eine Autofahrerin hat am Dienstag bei Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen und ist damit zusammengeprallt.

Eine 54-jährige Autofahrerin wollte am Dienstag um 13.40 Uhr mit ihrem Wagen an der Einmündung der Kreisstraße DLG 4 von Zöschlingsweiler nach links in Richtung Wittislingen abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden Wagen.

Die Fahrer wurden ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Im Kreuzungsbereich prallten die Autos zusammen. Beide Fahrer - im anderen Auto saß ein 86-Jähriger - wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (pol)

