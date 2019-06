vor 30 Min.

Zwei neue Ausbildungen

Firma Verotec erweitert Angebot

Der Leichtbauplattenhersteller Verotec erweitert das Angebot für Berufseinsteiger um zwei weitere Ausbildungsberufe. Zusätzlich dürfen sich Auszubildende im Bereich Mechatronik künftig auf eine Verbundausbildung in Kooperation mit der Sto-Tochter Innolation freuen. Um die hohe Ausbildungsqualität in beiden Firmen sicherzustellen, hat Verotec sein technisches Ausbildungsteam aktuell personell verstärkt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der steigende Automatisierungsgrad moderner Produktionsanlagen erfordert heute eine höher spezifizierte Qualifikation des Fachpersonals als noch vor einigen Jahren. Entsprechend hat sich Verotec entschieden, verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden. Zu den bestehenden Ausbildungsberufen Industriekaufmann, Fachinformatiker für Systemintegration und Mechatroniker sind aktuell zwei weitere Ausbildungsberufe erneut in das Ausbildungsangebot aufgenommen worden. Für den Start im September 2020 können sich interessierte Schulabgänger neben den bestehenden Berufsbildern ab sofort auch um Ausbildungsplätze als Maschinen- und Anlagenführer sowie als Fachkraft für Lagerlogistik bewerben.

Die Ausbildungen zum Mechatroniker und Maschinen- und Anlagenführer werden künftig von zwei Experten aus der Verfahrens- und Anlagentechnik betreut. Nicolaj Müller, der die Ausbildung der Mechatroniker bei Verotec vorangetrieben hat, erhält Unterstützung von Timo Krämer, der ebenfalls die Ausbildereignungsprüfung absolvierte. Als Industriemechaniker, Techniker im Maschinenbau und Feinwerkmechanikermeister bringen beide das Know-how mit, um jungen Menschen das Handwerkszeug für einen erfolgreichen Karrierestart an die Hand zu geben. (pm)

