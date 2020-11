vor 37 Min.

Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Dillingen

Ein 57-jähriger Mann ist in der Uniklinik in Ulm gestorben. Auch im St.-Klara-Pflegeheim in Wertingen ist eine Bewohnerin einer Covid-19-Erkrankung erlegen. Zudem gibt es in der Einrichtung weitere positive Fälle

Von Simone Bronnhuber

Das Gesundheitsamt Dillingen teilt erneut eine traurige Nachricht mit: Es gibt zwei weitere Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung im Landkreis Dillingen. Es handelt sich dabei um einen 57-jährigen Mann und eine 90-jährige Altenheimbewohnerin.

Laut Pressemitteilung ist der 57-jährige Mann in der Nacht auf Samstag auf der Intensivstation der Uniklinik in Ulm verstorben. Er hatte bereits Anfang November erste Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt, die am 12. November labordiagnostisch bestätigt wurden, teilt das Gesundheitsamt mit. Am Tag zuvor wurde er bereits bei zunehmenden Atemwegsbeschwerden stationär zur Behandlung aufgenommen. Chronische Begleiterkrankungen haben zu dem schweren Verlauf beigetragen, heißt es weiter.

Das Coronavirus hat sich auch im Pflegeheim St. Klara in Wertingen ausgebreitet. Sowohl drei Mitarbeiterinnen als auch drei Bewohner des Pflegeheims Wertingen wurden positiv auf Corona getestet. Alle drei Bewohner wurden nach einem positiven Antigen-Schnelltest sofort in den Isolierbereich verlegt, steht es in der Pressemitteilung. Eine hochbetagte über 90-jährige Bewohnerin, die schon länger an einem Infekt erkrankt war, verstarb infolge der Covid-19-Erkrankung am Freitagvormittag.

Die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs wurden als Kontaktpersonen I eingestuft. Zudem wurde eine Quarantäne verfügt. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt die weiteren Kontaktpersonen des Personals. Die Einrichtung hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf der Basis des bereits seit Beginn der Pandemie bestehenden Pandemiekonzeptes die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Dillingen waren ungeachtet dessen am Wochenende im Rahmen einer Begehung vor Ort in Wertingen und haben sich über die veranlassten Maßnahmen informiert, so das Landratsamt. (mit pm)

