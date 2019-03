vor 33 Min.

Zweimal werden Polizisten angegangen

Ein Bächinger verletzt einen Polizisten am Oberkörper. Ein Dillinger bedroht die Beamten.

Zweimal sind am Donnerstag Polizisten angegangen worden: Um 20 Uhr wollte eine Zivilstreife einen Haftbefehl in Bächingen vollstrecken. Ein 68-jährigen Bächinger sprach dabei die Beamten an und gab sich als der Gesuchte aus. Doch nachdem die Beamten ihm den Haftbefehl eröffnet hatten, erklärte der 68-Jährige plötzlich, dass er nicht die gesuchte Person wäre und verweigerte die Angabe seiner wahren Personalien. Der Bächinger griff unvermittelt einen der Beamten an und verletzte diesen am Oberkörper. Nach heftiger Gegenwehr konnte er gefesselt werden.

Auch der Bruder des Bächingers griff ein

Zeitgleich kam der 75-jährige Bruder des Bächingers vorbei und mischte sich ebenfalls ein. Auch er griff die Beamten an, um seinen Bruder zu befreien. Durch die Übergriffe wurden die beiden Zivilbeamten verletzt. Der 68-jährige Bächinger wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Er stand zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Gegen die beiden Brüder wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, sowie Gefangenenbefreiung ermittelt.

Mitten auf der Großen Allee stand ein Auto

Zu einem weiteren Vorfall kam um 23.45 Uhr auf der Großen Allee, als eine Streifenbesatzung ein Fahrzeug sahen, dass mitten auf der Straße abgestellt worden war. Am Gehweg stritten sich drei Personen massiv, sodass die Beamten schlichtend eingreifen wollten. Dabei verhielt sich ein 39-jähriger Dillinger äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten vehement. Da er die Herausgabe seiner Personalien verweigerte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Der Mann hatte über zwei Promille Alkohol im Blut

Auf der Dienststelle beleidigte er die Beamten weiter und drohte ihnen, sodass er zum Ausnüchtern in einer Zelle übernachten musste. Ein Alkoholtest ergab zuvor einen Wert von zwei Promille. Da er außerdem die Beamten mit seinem Handy filmte, obwohl ihm dieses untersagt war, wurde sein Mobiltelefon sichergestellt. Gegen den 39 Jährigen wird unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. (pol)

