19:48 Uhr

Zweiter Corona-Todesfall in der Lauinger Elisabethenstiftung

Nach mehreren Fällen von Covid-19 wurden am Elisabethenstift in Lauingen sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner auf das Coronavirus getestet. In der Bildmitte der Leiter der Einrichtung, Jörg Fröhlich. Inzwischen sind zwei Bewohner der Stiftung an Covid-19 gestorben.

Ein 80-jähriger Bewohner der Lauinger Elisabethenstifung ist in der Wertinger Kreisklinik an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bereits am Mittwoch starb eine 90-Jährige im Isolierbereich der Stiftung.

In der Elisabethenstiftung in Lauingen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen. So starb laut Mitteilung des Dillinger Landratsamts ein über 80-jähriger Mann am Freitag auf der Covid-Station des Krankenhauses in Wertingen an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Bewohner der Stiftung war am 6. November mit den Symptomen einer Covid-19-Erkrankung stationär eingewiesen und dort positiv auf Corona getestet worden.

Die Frau hatte keine wesentlichen Krankheitsanzeichen

Bereits am Mittwoch starb im Isolierbereich der Elisabethenstiftung eine 90-jährige Bewohnerin ohne wesentliche Krankheitszeichen. Die Frau war am 7. November 2020 positiv auf Covid-19 getestet worden.

Infektionsgeschehen in der Stiftung hat sich ausgeweitet

Das Infektionsgeschehen in der Elisabethenstiftung hatte sich in den vergangenen Tagen ausgeweitet. Zuletzt waren drei Wohngruppen im Pflegebereich betroffen. Am Mittwoch waren 13 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit hatte sich die Zahl, wie das Landratsamt mitteilte, gegenüber Montag um acht Personen erhöht. Beim Personal wurden sechs Mitarbeiter positiv getestet, einzelne davon sind bereits genesen und können ihrer Tätigkeit wieder nachgehen. (bv, pm)

