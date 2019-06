vor 39 Min.

Zwischen historischen Autos, Kruscht und Schätzen

Auf dem Flohmarkt der Donaualtheimer Oldtimerfreunde in Dillingen gibt es alles, was Autoliebhaber begeistert.

Von Jakob Stadler

Am einen Ende des Festplatzes Donaupark in Dillingen liegt ein leichter Benzingeruch in der Luft. Nicht wie an jeder beliebigen Tankstelle, sondern der Geruch, den Zweitaktmotoren verströmen. Dort stellen die Oldtimer-Fahrer ihre Wagen ab, sodass die Besucher einen Blick auf die historischen Autos werfen können.

Ein richtiges Oldtimer-Treffen ist das nicht, erklärt Günter Strasser, der Vorsitzende der Oldtimer-Freunde Donaualtheim. „Aber wir bieten eben einen eigenen Parkplatz für Oldtimer an.“ Im Kern ist es ein Flohmarkt, den sein Verein auch dieses Jahr wieder mit rund 30 ehrenamtlichen Helfern organisiert hat. Verkauft werden am Sonntagvormittag Teile alter Autos, aber auch sonstige Flohmarktware. An einem Stand gibt es Geschirr, am nächsten Blechschilder, dann steht da ein Fahrrad – ein paar Meter weiter gibt es wiederum Felgen, alte Lampen und ganze Motorräder zu kaufen.

Von der Isetta über den alten Bulldog bis zum Ami-Schlitten

Auto-Ente mit Zeitungsente: In diesem Citroën 2CV haben wir Paula Print entdeckt. Bild: Jakob Stadler

Und an einem Ende stehen eben aufgereiht die vielen historischen Fahrzeuge. Eine Isetta ist da zu sehen, mehrere VW-Käfer, ausladende Ami-Schlitten und auch alte Traktoren. Neu hinzugekommen ist dieses Mal der Stand eines Barbershops, wo sich Besucher direkt vor Ort Haare und Bart stutzen lassen können, erzählt Strasser – zum Rockabilly-Charme des Marktes passt das ganz gut. Im strahlenden Sonnenschein schlendern Besucher zwischen den Ständen hin und her und begutachten die Ware. „Der Platz ist voll, wir sind zufrieden“, sagt Strasser.

36 Bilder Oldtimerteile- und Flohmarkt in Dillingen Bild: Jakob Stadler

"Schöner gemütlicher Markt"

So sieht das auch Herbert Konrad aus Deisenhofen, der mit seiner Familie einen Stand auf dem Markt hat. Fast schon zu warm sei es aber, weil bei dem Wetter viele lieber zum Baden gehen. Er mag es hier, „weil’s so ein schöner gemütlicher Markt ist“, erklärt er. Da trifft er jedes Jahr Bekannte, die Atmosphäre ist familiär. An seinem Stand gibt es eine alte Milchkanne, Werkstattschilder, Tachos und jede Menge Lampen und Reflektoren zu kaufen. Wo das herkommt? „Teilweise von Betriebs- und Lagerauflösungen“, sagt er. „Und durch jahrelanges Sammeln.“

Herbert Konrad und seine Tochter Theresa an seinem Verkaufsstand. Bild: Jakob Stadler

Kutschenlampen für ein Museum erstanden

Georg Fink-Mayr aus Oberthürheim unterhält sich mit Konrad über seine neu erworbenen Schätze. „Das sind Kutschenlampen“, sagt er. Statt einer Glühbirne wird vorne eine Kerze eingesetzt. Sein Schwager hat ein Museum – dort sollen die Lampen wieder an eine Kutsche kommen.

Einige Meter weiter verhandelt Wolfgang Schütz, der mit seiner Frau „Sylvias Flohmarktstadel“ betreibt, mit einem Kunden. Schütz, der aus Babenhausen hergekommen ist, erzählt, dass er selbst zehn Oldtimer hat. „Aber alles Schlepper. Der älteste ist 36“, sagt er. „36 Jahre?“, fragt sein Kunde. Nein nein, er meinte das Baujahr, erklärt Schütz. Dann verkauft er die nächste Lampe.

